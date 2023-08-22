«Привет работникам морга»: за какие татуировки в России можно получить по лицу

Эксперт объяснил, почему стоит быть осторожными с нанесением тату на открытые участки тела.

В России в целом толерантно относятся к людям с татуировками. Нетерпимость и агрессию могут вызвать разве что дерзкие изображения на лице. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал директор тату-салона Василий Матрюк.

«В России, скорее всего, таких опасных татуировок, за которые могут напасть, все-таки нет. Может быть, только вызывающие какие-то на лице. Если человек сделает татуировки на лице, их по-любому уже будет видно», — отметил он.

А вот тату, за которые можно попасть за решетку, не так давно в России появились, добавил эксперт. Речь идет о нацистских символах.

«По новым законам символы, которые ранее считались, скажем так, славянскими, сейчас подпадают под статью о пропаганде нацизма. То есть нападения за них, может, и не будет, а в полицию можно попасть, и дальше будет разбираться суд с этими татуировками», — пояснил Матрюк.

Он отметил, что ответственность за татуировки несет тот, на ком они изображены, однако крупные и популярные тату-салоны, скорее всего, не станут «набивать» клиентам запрещенные символы, дорожа своей репутацией. А многие частные мастера не делают их принципиально даже за большие деньги, добавил Матрюк.

Бывает, что клиенты просить изобразить на теле что-то оригинальное. Такие случаи достаточно редки, и мастера запоминают их надолго.

«Самой необычной за мою практику татуировкой была надпись, которую мы сделали человеку на ногах: „Привет работникам морга“. Очень забавная», — поделился эксперт.

Матрюк порекомендовал быть осторожными с татуировками тем, кто едет отдыхать или работать в азиатские страны. Во многих государствах там не такое лояльное отношение к татуировкам, как в России, а сами изображения на теле по-прежнему обозначают принадлежность к определенной субкультуре.

«Если человек хочет посетить Японию, то лучше не делать татуировки на открытых участках тела, потому что там все еще есть законы, которые запрещают людям с татуировками появляться в общественных местах. То есть в какие-то рестораны, музеи и так далее не разрешат зайти», — заключил Матрюк.

Впрочем, как показывает действительность, в России татуировки тоже могут стать причиной конфликта и даже убийства. Дикий случай произошел в Красногорске, где ранее судимый 43-летний мужчина набросился с ножом на 40-летнюю женщину, с которой до этого распивал спиртное. Причиной агрессии, по словам злоумышленника, стало то, что собутыльница высмеяла его татуировки.

Ранее 5-tv.ru сообщал об освобождении скандально известного рэпера Паши Техника, попавшего в спецприемник из-за татуировки, пропагандирующей нацистскую атрибутику и символику.