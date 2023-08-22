Все аэропорты Москвы закрыты на вылеты и прилеты

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 54 0

Похожая ситуация также происходила накануне.

Все аэропорты Москвы закрыты на вылеты и прилеты

Фото: © РИА Новости / Илон Маск

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В Москве закрыты все столичные аэропорты, включая Домодедово, Шереметьево и Внуково на все вылеты и прилеты. Об этом сообщили 5-tv.ru в службах авиации города.

По предварительной информации, Домодедово и Шереметьево уже начали вновь принимать все рейсы. Ночью накануне происходила похожая ситуация в городе.

Небо над Москвой сейчас выглядит так по данным сайта FlightradarНебо над Москвой сейчас выглядит так по данным сайта Flightradar. Фото:5-tv.ru

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