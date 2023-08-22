Неласковый прием: Байдена на Гавайях встретили ругательствами и проклятиями

Что так возмутило островитян?

Джо Байден в очередной раз оказался в неловкой ситуации. На Гавайях, куда президент США приехал поддержать жителей, пострадавших от разрушительных пожаров, его ждал неласковый прием.

Люди выстроились вдоль пути следования кортежа и буквально осыпали главу государства оскорблениями и ругательствами. Что так возмутило островитян, знает корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден во время выступления на Гавайских островах, которые охватил разрушительный пожар, поделился своей душещипательной историей.

Американский лидер вспомнил, как чуть не потерял жену, кошку и автомобиль в огне. Правда, немного промахнулся с годом, да и явно преувеличил детали.