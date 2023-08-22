Не скрыться: как российские дроны уничтожают технику ВСУ

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Рита Миронова
Рита Миронова 38 0

Минобороны РФ показало кадры уничтожения пикапов ВСУ при помощи дрона

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

По националистам на запорожском направлении нанесли удар высокоточным оружием.

Российские военнослужащие уничтожили технику ВСУ (Вооруженных сил Украины) вместе с личным составом на запорожском направлении. Кадрами с фронта поделилось Минобороны РФ.

«Российские военнослужащие-операторы FPV-дронов точными ударами уничтожают пикапы доставляющие боевиков ВСУ и боеприпасы на передовую», — сообщили в ведомстве.

FPV-дроны стали одними из самых эффективных снарядов в арсенале российской армии. Эти беспилотники особенно продуктивны, когда до противника остается меньше километра.

С помощью дистанционного управления бойцы РФ могут направлять коптер туда, куда даже артиллерия не в силах дотянуться. При этом противнику практически невозможно увидеть этот аппарат из-за его высокой скорости.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ уничтожили две гаубицы М777 и другую технику ВСУ.

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