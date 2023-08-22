Стало известно, когда в России начнут производство Lada Aura

Компания «АвтоВАЗ» планирует порадовать россиян и другими новинками.

Производство бизнес-седана Lada Aura в России начнется в августе — сентябре 2024 года, сообщил начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти и отраслевыми организациями «АвтоВАЗа» Александр Виноградов на форуме IMAF.

«Проект будет успешен только при наличии подтвержденного стабильного спроса», — говорится в презентации компании.

Кроме того, ожидается, что с конвейера завода сойдут новинки — Lada Iskra и городской кроссовер в классе B+ на платформе Vesta. Планируется, что первая модель порадует россиян уже в следующем году, а вторая — в 2025-м.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые модели автомобилей «Москвич» появится в России в 2024 году. Речь идет о машинах «Москвич 5» и «Москвич 8».