Вектор развития: Владимир Путин провел совещание по стратегии России
Россия вошла в 2022 году в пятерку крупнейших экономик мира.
Фото, видео: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС; 5-tv.ru
Владимир Путин говорил сегодня о том, как будет жить страна в ближайшие годы. Президент провел совещание по стратегическому развитию и национальным проектам.
На нем было объявлено о значительном повышении МРОТ, и не только. Что же еще нас ждет узнал корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.
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