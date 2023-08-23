Вектор развития: Владимир Путин провел совещание по стратегии России

Владимир Путин говорил сегодня о том, как будет жить страна в ближайшие годы. Президент провел совещание по стратегическому развитию и национальным проектам.

На нем было объявлено о значительном повышении МРОТ, и не только. Что же еще нас ждет узнал корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.