Вектор развития: Владимир Путин провел совещание по стратегии России

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Россия вошла в 2022 году в пятерку крупнейших экономик мира.

Фото, видео: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Владимир Путин говорил сегодня о том, как будет жить страна в ближайшие годы. Президент провел совещание по стратегическому развитию и национальным проектам.

На нем было объявлено о значительном повышении МРОТ, и не только. Что же еще нас ждет узнал корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.

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