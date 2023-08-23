Корреспондент «Известий» сообщил о сбитых беспилотниках в Химках
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Взрыв прогремел ночью 23 августа.
Эксклюзив
Фото, видео: 5-tv.ru
Корреспондент «Известий» сообщает о взрыве в Химках в Подмосковье. Предварительно, причиной мог стать беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Судя по кадрам с места событий, прозвучало около трех взрывов. По беспилотникам ведется работа противовоздушной обороны (ПВО).
Пока никакой официальной информации нет.
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