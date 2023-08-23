Корреспондент «Известий» сообщил о сбитых беспилотниках в Химках

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 253 0

Взрыв прогремел ночью 23 августа.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Корреспондент «Известий» сообщает о взрыве в Химках в Подмосковье. Предварительно, причиной мог стать беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Судя по кадрам с места событий, прозвучало около трех взрывов. По беспилотникам ведется работа противовоздушной обороны (ПВО).

Пока никакой официальной информации нет.

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