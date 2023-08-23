Корреспондент «Известий» сообщил о сбитых беспилотниках в Химках

Корреспондент «Известий» сообщает о взрыве в Химках в Подмосковье. Предварительно, причиной мог стать беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Судя по кадрам с места событий, прозвучало около трех взрывов. По беспилотникам ведется работа противовоздушной обороны (ПВО).

Пока никакой официальной информации нет.