Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовик «Прогресс МС-24»

Ракета «Союз» с кораблем «Прогресс МС-24» стартовали с космодрома Байконур и уже вышла на орбиту. Лететь до МКС грузовик будет двое суток. Стыковка к модулю «Звезда» российского сегмента станции запланирована на пятницу. Корабль везет почти две с половиной тонны груза, в том числе воду, топливо и оборудование для опытов.