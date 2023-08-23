Воздушный удар: лучшее видео из зоны СВО за день

Российская авиация доминирует в воздухе, прикрывая движение войск на земле и уничтожая противника.
Фото, видео: РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских пилотов и авианаводчиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Экипажи самолетов Су-25СМ штурмовой авиации нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по позициям ВСУ на краснолиманском направлении. После поражения цели экипажи выполнили противоракетный маневр с резким уходом самолетов на обратный курс и отстрелом тепловых ловушек, предназначенных для противодействия ракетам противника с тепловой головкой наведения.
В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции операторы беспилотников управляют ими на тактическую глубину для разведки и поиска целей. Работают беспилотники круглые сутки. И их операторы тоже. Как только цель противника обнаружена, координаты передают командованию, и по ней открывает огонь артиллерия. Беспилотники активно применяется с самого начала специальной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.
- 23 авг
- В США заявили, что Зеленский обвинил Залужного в провале контрнаступления
- 23 авг
- Фатально для Киева: чем грозит украинской армии нехватка личного состава
- 23 авг
- Бербок заявила о минных полях «размером с Западную Германию» в зоне спецоперации
- 23 авг
- Мощные взрывы прогремели в Одесской области
- 23 авг
- Есть нюанс: экс-советник главы Пентагона допустил возможность захвата Львова РФ
- 23 авг
- Безопасность превыше всего: как работают наши танкисты в Авдеевке
- 23 авг
- Кириенко побывал на линии боевого соприкосновения в Запорожской области
- 22 авг
- Российские войска сбивают беспилотники, которых нет в списках помощи ВСУ
- 22 авг
- Пентагон назвал условие обучения украинцев пилотированию F-16
- 22 авг
- Дания приступила к обучению украинских пилотов на истребителях F-16
Читайте также
94%
-0.02 102.75
0.18
Нашли ошибку?