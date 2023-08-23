Воздушный удар: лучшее видео из зоны СВО за день

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 189 0

Российская авиация доминирует в воздухе, прикрывая движение войск на земле и уничтожая противника.

Фото, видео: РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских пилотов и авианаводчиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Экипажи самолетов Су-25СМ штурмовой авиации нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по позициям ВСУ на краснолиманском направлении. После поражения цели экипажи выполнили противоракетный маневр с резким уходом самолетов на обратный курс и отстрелом тепловых ловушек, предназначенных для противодействия ракетам противника с тепловой головкой наведения.

В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции операторы беспилотников управляют ими на тактическую глубину для разведки и поиска целей. Работают беспилотники круглые сутки. И их операторы тоже. Как только цель противника обнаружена, координаты передают командованию, и по ней открывает огонь артиллерия. Беспилотники активно применяется с самого начала специальной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.

Тема:
Спецоперация
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