Гладков: ВСУ сбросили гранаты с дрона на санаторий в селе Лавы

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

Здание было повреждено взрывом.

Гладков: ВСУ сбросили гранаты с дрона на санаторий в селе Лавы

Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

Читайте нас в: Дзен Новости

ВСУ попытались нанести удар по санаторию в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория две гранаты с БПЛА», — сообщил представитель региональной власти.

Уточняется, что в результате обстрела здание пострадало незначительно: разбиты стекла в четырех окнах, осколками посечен фасад. Пострадавших нет.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам, а также связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, направленные на гражданские объекты на территории РФ, в частности — атаку на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщил о попытке украинской ДРГ прорваться в Брянскую область.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.12
-0.02 102.75
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:59
Минсельхоз заявил о растущих объемах производства детского питания
9:49
Более 100 православных икон обнаружены в ЛНР, их хотели вывезти из страны
9:46
Пять детей отравились грибами в Ленинградской области
9:40
Павел Прилучный показал, как проводит время с детьми и новой женой
9:26
Три человека погибли при обстреле белгородского села Лавы
9:25
Бойцы группировки «Восток» уничтожили восемь опорных пунктов ВСУ за сутки

Сейчас читают

Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело
«Любили мои родители»: Подольская назвала смерть Кутуньо огромной утратой
«Северный поток — 2» не тронут: немецкий терминал перенесут отдельным газопроводом
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку