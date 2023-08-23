Гладков: ВСУ сбросили гранаты с дрона на санаторий в селе Лавы

ВСУ попытались нанести удар по санаторию в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория две гранаты с БПЛА», — сообщил представитель региональной власти.

Уточняется, что в результате обстрела здание пострадало незначительно: разбиты стекла в четырех окнах, осколками посечен фасад. Пострадавших нет.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам, а также связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, направленные на гражданские объекты на территории РФ, в частности — атаку на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщил о попытке украинской ДРГ прорваться в Брянскую область.