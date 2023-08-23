В Донецке сообщили о массированном обстреле центра города
Власти устанавливают точные данные происшествия.
Фото: Telegram / Алексей КулемZин / kulemzin_donetsk
Киевский режим обстреливает центр Донецка. О массированном ударе сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в зоне риска находится граница между Ворошиловским и Киевским районами. По словам очевидцев, осколки были обнаружены около местного магазина.
Власти устанавливают точные данные происшествия.
Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года. Тогда он объявил о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое мирных граждан погибли при обстреле киевским режимом белгородского села Лавы.
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