В Донецке сообщили о массированном обстреле центра города

Киевский режим обстреливает центр Донецка. О массированном ударе сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в зоне риска находится граница между Ворошиловским и Киевским районами. По словам очевидцев, осколки были обнаружены около местного магазина.

Власти устанавливают точные данные происшествия.

Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года. Тогда он объявил о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое мирных граждан погибли при обстреле киевским режимом белгородского села Лавы.