Самолет Boeing совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за неисправности
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Что случилось с лайнером?
Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev
Пассажирский самолет Boeing 737 5N229 совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
По его данным, у борта, который выполнял рейс Москва — Сочи, зафиксировали неисправность в системе кондиционирования. В результате было принято решение о возвращении самолета в город вылета.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пилот самолета неожиданно умер во время рейса из США в Чили.
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