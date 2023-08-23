Самолет Boeing совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за неисправности

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 58 0

Что случилось с лайнером?

Самолет Boeing совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за неисправности

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

Читайте нас в: Дзен Новости

Пассажирский самолет Boeing 737 5N229 совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По его данным, у борта, который выполнял рейс Москва — Сочи, зафиксировали неисправность в системе кондиционирования. В результате было принято решение о возвращении самолета в город вылета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пилот самолета неожиданно умер во время рейса из США в Чили.

+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.12
-0.02 102.75
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:59
Речь Путина на саммите БРИКС вызвала переполох в западных СМИ
12:56
Путин: гегемония Запада привела к конфликту на Украине
12:52
В РФ проведут эксперимент по использованию ИИ при найме на госслужбу
12:44
«Слабее, чем раньше»: в США заговорили об отмене финансовой помощи Украине
12:36
«Купаться в овациях»: почему Тото Кутуньо влюбился в российских фанатов
12:31
«Сразу начала терять технику»: 82-я бригада ВСУ терпит неудачи в зоне СВО

Сейчас читают

«Любили мои родители»: Подольская назвала смерть Кутуньо огромной утратой
Поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога доставили в Русский музей
Европа перестает быть премиальным рынком — эксперт
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России