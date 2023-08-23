Самолет Boeing совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за неисправности

Пассажирский самолет Boeing 737 5N229 совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По его данным, у борта, который выполнял рейс Москва — Сочи, зафиксировали неисправность в системе кондиционирования. В результате было принято решение о возвращении самолета в город вылета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пилот самолета неожиданно умер во время рейса из США в Чили.