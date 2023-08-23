Путин: гегемония Запада привела к конфликту на Украине
Президент подчеркнул, что многие страны сегодня выступают против такой политики.
Страны БРИКС выступают против гегемонии и политики неоколониализма, заявил президент России Владимир Путин на саммите организации.
Он подчеркнул, что именно желание западных стран сохранить гегемонию привело к конфликту на Украине. В связи с чем действия российской стороны направлены лишь на окончание «войны, развязанной против мирных граждан киевским режимом».
«Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война. Война жестокая, война на истребление — в течение восьми лет», — отметил Путин.
Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года. Тогда он объявил о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что решение России, Китая и Индии создать новую валюту — это бунт против финансовой гегемонии США.
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