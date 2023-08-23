Индия первой в мире посадила космический аппарат на южном полюсе Луны

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 151 0

Станция «Чандраян-3» успешно села на поверхность спутника.

Индия первой в мире посадила космический аппарат на южном полюсе Луны

Фото: Reuters / ISRO

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Индия первой в мире посадила космический аппарат на южный полюс Луны. Трансляция посадки велась на сайте индийской организации космических исследований (ISRO).

На поверхность естественного спутника Земли посажена станция «Чандраян-3». Это произошло в 15:34 по московскому времени.

Известно, что станция была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Аппарат провел несколько маневров по сближению с Луной, пока ее орбита не уменьшилась до 100 километров от естественного спутника Земли. Спускаемый модуль отделился от станции 17 августа и провел две операции по сближению своей орбиты.

Ожидается, что благодаря миссии ученые получат прорывные знания об элементном составе поверхности Луны. Для этого на аппарат установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ученые рассчитывают, что работы по созданию и запуску следующих лунных аппаратов будут ускорены.

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