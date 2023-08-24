Видно по улыбке: нуждается ли потерявшая мужа Натали в помощи

Что происходит в душе у артистки после большой утраты?

Певица Натали скорбит по своему погибшему супругу, тяжело переживая утрату. Об этом изданию NEWS.ru заявил психолог-консультант Богдан Дерябин.

Судя по улыбке артистки во время ее последнего выступления, она подавлена и скрывает внутреннюю боль, считает эксперт. По его мнению, работа на сцене помогает звезде пережить тяжелую трагедию, но ей нужна помощь.

«Каждый человек индивидуально переживает утрату близких людей. Кто-то уходит в состояние грусти, кто-то компенсирует тяжесть психологического состояния употреблением психоактивных веществ. У Натали такой способ компенсации — через сцену и взаимодействие с поклонниками», — подчеркивает Дерябин.

Тело мужа Натали — 53-летнего Александра Рудина — было найдено на козырьке подъезда 23-этажного дома, в котором он жил. Что именно случилось в тот злополучный день, до сих пор доподлинно неизвестно.

Стоит отметить, что с 2021 мужчина наблюдался в психоневрологическом диспансере из-за ментального расстройства. С Натали они прожили в браке почти 32 года — пара воспитывала троих детей, младшему из которых всего шесть лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Натали вышла на сцену почти сразу после смерти мужа.