Девушка не восприняла всерьез слова артиста.

Ассоль рассмеялась, когда в первые дни знакомства рэп-исполнитель ST назвал ее своей будущей женой. Об этом артист эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на регистрации браков в рамках Московского урбанистического форума.

По словам рэпера, он с первого взгляда влюбился в Ассоль и уже тогда понял, что она в будущем станет его супругой.

«В начале, когда мы только с ней начали общаться, первое, что я ей сказал: «Ты будешь моей женой!» — поделился артист.

Тем не менее, тогда Ассоль не восприняла всерьез слова своего ухажера. Ей показалось, что намерения молодого человека легкомысленны, поэтому девушка просто-напросто рассмеялась над его предложением.

«Она очень сильно смеялась. Прямо в голос. Даже обидно было!» — поделился ST.

Однако рэп-исполнитель не любит разбрасываться словами и привык добиваться своего. Поэтому осенью этого года супруги отмечают восемь лет со дня свадьбы и девять — со дня знакомства.

«Так и смеемся!» — иронично подметил артист.

Рэпер ST придерживается традиционных семейных ценностей. Для него всегда было важным связать себя узами брака с любимой женщиной. Более того, он считает правильным, когда жена берет фамилию мужа.

«Все остальное — это отговорки! <…> Мы с Ассоль пропагандируем семейные ценности как в своих соцсетях, так и я — в своих песнях», — подметил артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер ST и Ассоль придерживаются одной линии в воспитании их общей дочери.