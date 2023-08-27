СК сообщил об опознании всех погибших при крушении самолета Пригожина

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 197 0

На борту находились десять человек, никто не выжил.

СК сообщил об опознании всех погибших при крушении самолета Пригожина

Фото: Reuters / Marina Lystseva

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Следственный комитет сообщил об опознании всех погибших при крушении самолета Евгения Пригожина. Чтобы установить личности, был проведен ряд важнейших экспертиз.

На борту находились десять человек, погибли все. Самолет пропал с радаров через 26 минут после вылета. Бизнес-джет вылетел из Шереметьево в Пулково в 17:54, спустя почти полчаса пропал с радаров, на вызовы диспетчеров не реагировал. Падение, по словам очевидцев, было зафиксировано в 18:22.

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СК сообщил об опознании всех погибших при крушении самолета Пригожина

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