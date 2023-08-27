СК сообщил об опознании всех погибших при крушении самолета Пригожина

Следственный комитет сообщил об опознании всех погибших при крушении самолета Евгения Пригожина. Чтобы установить личности, был проведен ряд важнейших экспертиз.

На борту находились десять человек, погибли все. Самолет пропал с радаров через 26 минут после вылета. Бизнес-джет вылетел из Шереметьево в Пулково в 17:54, спустя почти полчаса пропал с радаров, на вызовы диспетчеров не реагировал. Падение, по словам очевидцев, было зафиксировано в 18:22.