На полном ходу: последние подробности ДТП в центре Калуги

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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Калуге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Водитель иномарки, как оказалось, был под действием наркотиков.

А сейчас подробности жуткого ДТП в центре Калуги, где машина протаранила толпу пешеходов. В итоге — 11 человек сильно пострадали, в том числе трехлетняя девочка и двое подростков. После стабилизации состояния их перевезут в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу.

Водитель иномарки, как оказалось, был под действием наркотиков. И в апреле его вообще лишили водительских прав. Всю последнюю информацию о происшествии узнал корреспондент «Известий» Хаирбек Алмакаев.

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