Герои в Кремле: Владимир Путин встретился с экипажем танка «Алеша»

В Кремле 24 августа побывали особенные гости — это экипаж того самого легендарного танка «Алеша», который в одиночку разбил целую колонну вражеской техники ВСУ.

Накануне президент наградил танкистов звездами героев, а сегодня выяснилось, что один из бойцов может похвастаться не только своими наградами. О событиях рассказала корреспондент «Известий» Анна Воропай.