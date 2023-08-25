Герои в Кремле: Владимир Путин встретился с экипажем танка «Алеша»
Дедушка одного из бойцов участвовала в Курской битве.
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru
В Кремле 24 августа побывали особенные гости — это экипаж того самого легендарного танка «Алеша», который в одиночку разбил целую колонну вражеской техники ВСУ.
Накануне президент наградил танкистов звездами героев, а сегодня выяснилось, что один из бойцов может похвастаться не только своими наградами. О событиях рассказала корреспондент «Известий» Анна Воропай.
- 25 авг
- В Минобороны сообщили о поражении опорного пункта ВСУ под Артемовском
- 25 авг
- Украинские боевики применили запрещенное оружие на запорожском направлении
- 25 авг
- В ООН сравнили Украину с «Исламским государством»*
- 25 авг
- В Одессе прогремели взрывы
- 25 авг
- В связке: дроны и артиллерия громят боевиков ВСУ на передовой в ДНР
- 24 авг
- Неудача за неудачей: Киеву сложно договориться с Западом о поставках Patriot
- 24 авг
- В ООН обеспокоены тем, что украинские дроны атакуют Россию
- 24 авг
- Как сейчас выглядит Каховская ГЭС — эксклюзивные кадры
- 24 авг
- Привлекают и детей: как спецслужбы Украины вербуют диверсантов в новых регионах России
- 24 авг
- Состоялось заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»
Читайте также
+12° 761 мм рт. ст.
88%
88%
94.40
-0.04 102.47
0.22
-0.04 102.47
0.22
Нашли ошибку?