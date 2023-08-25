Герои в Кремле: Владимир Путин встретился с экипажем танка «Алеша»

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Дедушка одного из бойцов участвовала в Курской битве.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Награды Победы

В Кремле 24 августа побывали особенные гости — это экипаж того самого легендарного танка «Алеша», который в одиночку разбил целую колонну вражеской техники ВСУ.

Накануне президент наградил танкистов звездами героев, а сегодня выяснилось, что один из бойцов может похвастаться не только своими наградами. О событиях рассказала корреспондент «Известий» Анна Воропай.

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