В районе мыса Херсонес уничтожены несколько беспилотников

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 20 0

Михаил Развожаев: в районе мыса Херсонес уничтожены несколько беспилотников

В районе мыса Херсонес уничтожены несколько беспилотников

Фото: © РИА Новости / Сергей Петросян

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Губернатор Севастополя отметил, что это предварительная информация, и экстренные службы находятся в состоянии боеготовности.

В районе мыса Херсонес уничтожены несколько беспилотников над морем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Глава города федерального значения отметил, что информация является предварительной. 

Все экстренные службы находятся в боевой готовности, они не зафиксировали каких-либо повреждений в гражданской инфраструктуре. В городе тихо. 

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