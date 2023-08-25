Голод или что-то еще хуже? Глобальное потепление может остановить фотосинтез

Чем это грозит человечеству?

Исследования показали, что в тропических лесах Южной Америки в скором времени может стать настолько жарко, что листья не смогут фотосинтезировать.

Способность листьев к фотосинтезу — процессу, посредством которого они производят кислород из углекислого газа, солнечного света и воды — начинает снижаться, когда их температура достигает около 46,7 градусов по Цельсию. Хотя цифра и может показаться труднодостижимой, листья способны нагреваться намного выше температуры воздуха, говорится в отчете, опубликованном в журнале Nature группой ученых из США, Австралии и Бразилии.

Они обнаружили, что средняя температура лесного полога достигала 34 градусов по Цельсию, однако в некоторых местах она превышает аж 40 градусов. В настоящее время 0,01% листьев переходят критический температурный порог, после которого их способность к фотосинтезу нарушается, что может привести к гибели листа и дерева, говорится в отчете.

Ученые предупреждают, что хоть этот процент и небольшой, но он будет увеличиваться по мере потепления климата, что представляет угрозу для тропических лесов, которые покрывают примерно 12% территории планеты и содержат более половины известных видов животных и растений. Они также играют жизненно важную роль в поглощении и хранении углерода и помогают регулировать глобальный климат.

Исследователи говорят о том, что тропические леса могут выдержать дополнительное потепление примерно на 4 градуса, прежде чем они достигнут переломного момента в их способности к фотосинтезу.