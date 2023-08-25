Ми-28 и Ми-8 громят ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских пилотов и авианаводчиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений украинских боевиков. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника националистов.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» способен обнаруживать, захватывать и уничтожать одновременно до 4-х целей воздушного типа. Занять огневую точку, развернуть пусковую установку и обнаружить цель экипаж боевой машины успевает всего за 2 минуты.

Еще одна минута — для захвата цели и ее определения. Затем осуществляется вертикальный пуск зенитной ракеты. Западные аналоги зенитных ракетных комплексов ПВО об этом способе выхода на траекторию полета могут только мечтать.