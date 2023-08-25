План «Перехват» введен в Кинешме из-за мужчины, который поджег дом с людьми

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 30 0

В момент происшествия там находились девять человек.

План «Перехват» введен в Кинешме из-за мужчины, который поджег дом с людьми

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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В городе Кинешма Ивановской области ввели план «Перехват» из-за неизвестного поджигателя. Как стало известно 5-tv.ru, правоохранители ищут мужчину, который устроил пожар в подъезде жилого дома ночью 24 августа.

По словам источника, в половине второго ночи неизвестный зашел в подъезд в камуфляжной форме, маске и с кепкой на голове. Из рюкзака достал неустановленную горючую жидкость, которую разлил на лестничной площадке между первым и вторым этажами, после чего поджег ее и сбежал.

Возгорание погасло самопроизвольно, однако огонь успел повредить пролет деревянной лестничной площадки между этажами. Площадь пожара составила около одного квадратного метра. Известно, что в момент происшествия в доме находились девять человек.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство нескольких человек. Полиция разыскивает подозреваемого. Известно, что ему 59 лет и он передвигается на зеленом Renault Duster.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия выдала Таджикистану обвиняемого в жестоком убийстве семьи из 22 человек.

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