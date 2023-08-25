Греция расторгнет контракт с Россией на обслуживание ЗРК

|
Рита Миронова
Рита Миронова 95 0

Pronews.gr: Греция расторгнет контракт с РФ на техобслуживание ЗРК «Тор» и «Оса»

Греция расторгнет контракт с Россией на обслуживание ЗРК

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Речь идет о комплексах «Тор-М1» и «Оса-АКМ».

Греция решила расторгнуть контракт с Россией на техническую поддержку и обслуживание зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» и «Оса-АКМ». Об этом пишет издание pronews.gr.

По данным источника, правительство отказывается от сотрудничества без дальнейшего продления договора. Что заставило Грецию пойти на такой шаг — неизвестно. Секретный документ, просочившийся через парламент, вскоре был удален из публичного доступа.

«Сейчас идет обратный отсчет времени до полного вывода ЗРК из строя», — написал автор статьи.

У российских войск между тем еще остаются необходимые запчасти. В арсенале российской армии числятся 21 «Тор-М1» и 38 «Оса-АКМ». Комплексы считаются эффективным средством борьбы на фронте — с их помощью военнослужащие уничтожают воздушные цели Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны подписало госконтракт на поставку в войска новейших гаубиц «Мальва».

+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.40
-0.04 102.47
0.22
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 августа по...

Последние новости

13:51
Был ли второй? Jetica опровергла связь самолета Embraer-135 с Пригожиным
13:42
Любовь зла: слесарь отдал 1,6 миллиона рублей интернет-колдунье, чтобы вернуть бывшую
13:35
Шанс есть? В правительстве заявили о необходимости восстановить Каховскую ГЭС
13:30
«День ликования»: главным режиссером РАМТ стала Марина Брусникина
13:23
Путин предложил обсудить на Совбезе поддержку граждан за рубежом
13:18
Над Калужской областью перехвачен украинский беспилотник самолетного типа

Сейчас читают

"Хайп сможет поддерживать": патриоту SHAMAN предрекли завидное будущее
Деньги, технологии, влияние: какую выгоду получит Россия от новых членов БРИКС
Памятник Врангелю планируют установить в Ростове-на-Дону
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России