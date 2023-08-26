Устала прятаться: новая пассия Бреда Питта негласно признала роман со звездой

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 30 0

Фитнес-тренер Инес де Рамон косвенно подтвердила отношения с Бредом Питтом

Устала прятаться: новая пассия Бреда Питта негласно признала роман со звездой

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Пара состоит в романтических отношениях уже почти год, если верить информаторам.

Фитнес-тренер и бывшая жена звезды «Дневников Вампира» Пола Уэсли Инес де Рамон, вероятно, перестала скрывать чувства к актеру Бреду Питту. Об этом сообщает издание 7Дней.ru со ссылкой на зарубежную прессу.

Такой вывод сделали фанаты артиста после появления де Рамон на публике с кулоном в виде буквы B (Б) — первой в имени звезды. Фотографы запечатлели ее с оригинальным украшением на шее во время прогулки с собакой по Лос-Анджелесу.

Обычно знаменитость весьма беспокоится при появлении папарацци, но в этот раз де Рамон вела себя совершенно спокойно, будто была не против того, чтобы кулон сняли крупным планом. По сообщениям СМИ, их роман начался осенью прошлого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нумеролог оценила совместимость де Рамон и Питта.

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