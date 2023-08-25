Минюст РФ исключил из реестра иноагентов юрлицо агентства «Росбалт»

Минюст России исключил из реестра иноагентов юрлицо агентства «Росбалт», так как прекратилось финансирование из-за границы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Также известно, что в реестр добавили еще шестерых человек. Один из них — политолог Кирилл Рогов*.

* — признан иноагентом в РФ