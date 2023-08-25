Минюст РФ исключил из реестра иноагентов юрлицо агентства «Росбалт»
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Также известно, что в реестр добавили шестерых человек.
Фото: Владимир Баранов / ТАСС
Минюст России исключил из реестра иноагентов юрлицо агентства «Росбалт», так как прекратилось финансирование из-за границы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Также известно, что в реестр добавили еще шестерых человек. Один из них — политолог Кирилл Рогов*.
* — признан иноагентом в РФ
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