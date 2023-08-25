Минюст включил политолога Кирилла Рогова* в реестр иноагентов

Политолог Кирилл Рогов* пополнил реестр иностранных агентов, об этом сообщает Министерство юстиции России.

Помимо него список пополнили еще пятеро - блогер Александр Штефанов*, журналисты Виталий Дымарский* и Константин Эггерт*, сопредседатель демократического конгресса народов России Мартин Кочесоков* и две организации.

* - признан в РФ иноагентом.