Минюст включил политолога Кирилла Рогова* в реестр иноагентов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 8 0

Список пополнили еще шесть человек.

Минюст включил политолога Кирилла Рогова* в реестр иноагентов

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

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Политолог Кирилл Рогов* пополнил реестр иностранных агентов, об этом сообщает Министерство юстиции России. 

Помимо него список пополнили еще пятеро - блогер Александр Штефанов*, журналисты Виталий Дымарский* и Константин Эггерт*, сопредседатель демократического конгресса народов России Мартин Кочесоков* и две организации. 

* - признан в РФ иноагентом. 

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