Минюст включил политолога Кирилла Рогова* в реестр иноагентов
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Список пополнили еще шесть человек.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Политолог Кирилл Рогов* пополнил реестр иностранных агентов, об этом сообщает Министерство юстиции России.
Помимо него список пополнили еще пятеро - блогер Александр Штефанов*, журналисты Виталий Дымарский* и Константин Эггерт*, сопредседатель демократического конгресса народов России Мартин Кочесоков* и две организации.
* - признан в РФ иноагентом.
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