Министр Культуры РФ о смерти Глеба Панфилова: «Тяжело поверить»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 85 0

Министр культуры Любимова о смерти режиссера Панфилова: тяжело поверить

Министр Культуры РФ о смерти Глеба Панфилова: «Тяжело поверить»

Фото: URS FLUEELER / ТАСС

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Режиссер ушел из жизни в возрасте 89 лет.

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что ей тяжело поверить в смерть известного на всю страну режиссера Глеба Панфилова.

«Царствие ему Небесное. Пока тяжело поверить», — написала она в своем Telegram-канале, опубликовав совместные снимки.

Глеб Панфилов умер 26 августа в возрасте 89 лет. Он был госпитализирован с инсультом 11 мая, поступил в больницу в тяжелом состоянии. После курса лечения он был направлен на реабилитацию, но вскоре снова оказался в клинике.

Супруга режиссера Инна Чурикова умерла 14 января, она была на десять лет моложе мужа.

Где и когда пройдет церемония прощания с Панфиловым, представители «Ленкома» обещали сообщить позже.

Ранее, писал 5-tv.ru, что сказала Яна Поплавская о смерти Глеба Панфилова.

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Министр Культуры РФ о смерти Глеба Панфилова: «Тяжело поверить»

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