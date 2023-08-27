Поймавшая букет невесты Семенович о своей свадьбе: «У мужчин пропадет надежда»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 2 261 0

Исполнительница объяснила, почему пока не может выйти замуж.

Поймавшая букет невесты Семенович о своей свадьбе: «У мужчин пропадет надежда»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

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Певица Анна Семенович не завидует парам, которых поженила в рамках Московского урбанистического форума, а сама не выходит замуж, потому что не хочет огорчать своих поклонников мужчин. Такое заявление сделала звезда в эфире шоу Вадима Такменева на одном из федеральных каналов. И рассказала, что в ходе столичного мероприятия случайно поймала букет невесты. И это уже второй подобный случай в ее жизни.

Так, телеведущий спросил у Семенович, не обидно ли ей заключать браки других и оставаться при этом единственной одиночкой в компании. Ведь как известно, 43-летняя артистка никогда не была замужем. При этом она регулярно сообщает публике о желании создать семью. В конце прошлого года исполнительница раскрыла роман с неким состоятельным кавалером, да еще и не пожилым, а ровесником, но с тех пор больше фанаты так и не узнали.

«Вот я выйду замуж, и у мужчин пропадет надежда. А ведь мы же все знаем, что надежда — наш компас земной. Я им внушаю надежду», — пошутила Семенович.

«А сколько ты им надежду внушать будешь? Лет до 80?» — парировал Такменев.

На это певица ответила, не задумываясь, что «секс-символы не стареют». А она относится именно к этой категории, поэтому намерена «служить» фанатам столько, сколько будет нужно. Посмеявшись, Семенович сбросила флер загадочности и честно сказала — она очень хочет стать матерью и женой, любящей и любимой женщиной. Надежда найти жениха еще не растаяла, а судьба, кажется, подает знаки, бросаясь букетами невест.

Пока суженый ищет дорогу к звезде, звезда не тратит время зря. Места о материнстве — не менее сильная, чем о свадьбе. При этом еще немного, и могут появиться проблемы с зачатием и вынашиванием. Поэтому артистка решила заморозить яйцеклетки. Но, как писал 5-tv.ru, фанаты совсем не оценили трудов и эмоций Семенович.

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