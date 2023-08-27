Сияющая Мирдза: что разрушило семью самой красивой латышки СССР

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Полина Долгова
Полина Долгова 1 081 0

Мирдза Мартинсоне рассталась с мужем из-за его пристрастия к алкоголю

Сияющая Мирдза: что разрушило семью самой красивой латышки СССР

Фото: Паже Улдис / ТАСС

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С Мартиньшем Вердиньшем они прожили 20 лет. Какое страшное пристрастие погубило союз?

Мирдза Мартинсоне — главная красавица латвийского советского экрана: пухлые губы, рыжие волосы, высокий рост. Ее манеры были, как у дамы высшего света — так ведут себя женщины, которые знают себе цену. В то время прибалтийские актрисы пользовались особой популярностью из-за «иностранного» шарма и акцента, пишет издание aif.ru.

Женщина не была лишена мужского внимания. Однажды Мартинсоне не устояла перед актером Ремигмусом Сабулисом, с котором принимала участие в картине «Богач, бедняк…». Но ее единственным мужем был латвийский киноактер Мартиньш Вердиньш, который снимался в таких известных фильмах, как «Интердевочка» и «Мираж».

Вместе они прожили больше 20 лет. В их союзе родились двое детей. Вначале их любви все было хорошо, несмотря на то, что муж часто ревновал ее к коллегам по съемочной площадке, особенно когда Мирдза участвовала в любовных сценах. Более того, она часто уезжала на съемки.

Но главной бедой семьи оказался алкоголизм мужа. Он многократно пытался избавиться от пристрастия в психиатрической клинике, но тщетно. Как итог, Мирдза ушла. Поначалу она наотрез отказывалась видеться с Вердиньшем, хотя и не мешала контакту с детьми.

По словам актера, Мирдза стала любовью всей его жизни, которой он лишился из-за бутылки. Уже после расставания повзрослевший сын помог отцу отказаться от пагубного пристрастия, но семья так и не восстановилась.

К слову, развод Вердиньш и Мартинсоне не оформляли, но вместе они не живут, хотя иногда и общаются. Сейчас 72-летняя актриса проживает в Риге, отдавая предпочтение театру, а не кино.

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