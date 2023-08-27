Юноша принял участие в благотворительном футбольном матче.

В центре Москвы состоялся футбольный матч фонда Константина Хабенского. Среди юных игроков на воротах стоял повзрослевший сын актера и режиссера от умершей жены — Иван. Мальчику уже исполнилось 15 лет.

Подросток долгое время жил заграницей, в Москве он всего лишь несколько лет. По всей видимости, он поддерживает благотворительную деятельность отца, поэтому принимает участие в публичных проектах. Во время спортивного мероприятия он взял на себя роль вратаря.

Среди участников матча звезды кино и шоу-бизнеса, а также известные блогеры: Тихон Жизневский, Антон Богданов, Егор Корешков, Филипп Воронин. Судьей матча выступил Дмитрий Жилинский, а комментатором Михаил Меламед.

За пять лет проведения благотворительного футбольного матча на Патриках в Фонд поступило 4 602 700 рублей. Благодаря этим средствам 53 подопечных смогли получить необходимую помощь в лечении и реабилитации.

Трагедия в семье Константина Хабенского произошла в конце 2008 года. Анастасия умерла от тяжелой формы онкологии. В честь любимой актер учредил фонд помощи больным раком, который курирует до сих пор. На новые отношения он решился лишь спустя пять лет после кончины жены. Второй избранницей Хабенского стала Ольга Литвинова, родившая ему двоих детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о сыне Хабенского от первого брака.