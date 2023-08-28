Экс-сотрудник генконсульства США признал вину в сборе данных об СВО
Мужчина на протяжении года выполнял задания своих кураторов из посольства США в Москве.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Бывший сотрудник Генконсульства США Роберт Шонов признал свою вину в сборе данных о спецоперации. Об этом сообщили в ФСБ.
По словам мужчины, ему приказали искать людей, лояльных США, и использовать их для сбора секретной информации. К ней, в частности, относились негативные сведения о спецоперации, мобилизации, будущих президентских выборах и проблемах внутри регионов. Все данные он должен был передавать бывшим коллегам из посольства — Силлину и Бернстайну, которых вскоре также ожидает допрос.
«Они выразили заинтересованность в сборе информации о происходящих в данный момент в России резонансных событиях», — рассказал подозреваемый.
Шонов ставил под угрозу безопасность российского государства с 2021 года. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством.
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