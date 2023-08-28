Осторожно, вред! Раскрыта неожиданная опасность средств от выпадения волос

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Алина Крылова
Алина Крылова 28 0

Трихолог Нагайцева: средства от выпадения волос должен назначать врач

Осторожно, вред! Раскрыта неожиданная опасность средств от выпадения волос

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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К чему может привести использование препаратов с миноксидилом?

Беспорядочное применение средств от выпадения волос без назначения врача может привести к усугублению проблемы. Об этом в беседе с News.ru предупредила врач-трихолог Юлия Нагайцева.

Нередко в практике врачей встречаются ситуации, когда пациенты не спешат обращаться к специалиастам, предпочитая самолечение. Такой подход чреват неожиданными осложнениями, предупредила она. Особенно это касается средств, в состав которых входит миноксидил. Ранняя и резкая отмена препарата может спровоцировать большее выпадение волос.

«Минимальный курс в этом случае — 12–18 месяцев и всегда под контролем специалиста. Люди обычно используют средство 3–4 месяца, сами отменяют, а потом начинается интенсивное выпадение волос», — прояснила она.

Со своей стороны доктор посоветовала обращаться к врачам.

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