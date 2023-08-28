Минобороны: украинский БПЛА сбили в небе над Белгородской областью

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 37 0

Попытка атаки была предпринята около 21:00 по московскому времени.

Минобороны: украинский БПЛА сбили в небе над Белгородской областью

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 21:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в районе подмосковных Люберец.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
28 авг
Украинская крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма
28 авг
Минобороны: два украинских БПЛА сбили в небе над Брянской областью
28 авг
Стало известно о получении ВСУ данных от Запада для атак БПЛА по России
27 авг
«Выбиты стекла»: украинский БПЛА задел жилой дом в Курской области
27 авг
Российские ПВО сбили два беспилотника в Курской и Брянской областях
26 авг
Губернатор Брянской области: сбитый системой ПВО украинский БПЛА упал в поле
26 авг
Минобороны: система ПВО уничтожила украинский БПЛА в Брянской области
26 авг
МО РФ: система ПВО уничтожила украинский дрон в Белгородской области
26 авг
Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник в Белгородской области
24 авг
В ООН обеспокоены тем, что украинские дроны атакуют Россию
+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
95.47
0.76 103.24
0.98
Кризис настигнет 4 знака зодиака: чем опасен ретроградный Уран с 29 авгус...

Последние новости

22:49
«Исчезнет в один день»: Зеленскому предрекли бегство в Литву или на Кипр
22:36
Криптобиржа Binance допустила уход с российского рынка
22:23
Восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком в Москве
22:10
Российским киберспортсменам разрешили выступать с флагом и гимном
21:57
Минобороны: украинский БПЛА сбили в небе над Белгородской областью
21:52
Отца Филиппа Киркорова сфотографировали в больнице Зеленограда — передвигается с трудом

Сейчас читают

Почему SHAMAN так популярен: отвечает эксперт
Шольц в разговоре с Макроном о Путине: «Кое-что беспокоит больше, чем переговоры»
Убежать не получится: как спастись от стаи бездомных агрессивных собак
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России