Минобороны: украинский БПЛА сбили в небе над Белгородской областью
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Попытка атаки была предпринята около 21:00 по московскому времени.
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 21:00 по московскому времени.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в районе подмосковных Люберец.
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