Матроса Балтфлота обвинили в государственной измене

Уголовное дело передано на рассмотрение в военный суд.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила матросу Балтийского флота обвинение в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что по результатам расследования обвинение в тяжком преступлении было предъявлено военнослужащему рядового состава Балтийского флота Егору Тюкину. Дело уже передано на рассмотрение во 2-й Западный окружной военный суд.

Подробности возбужденного в отношении матроса уголовного дела не раскрываются, так как материалы содержат гриф «совершенно секретно». Заседание суда пройдет в закрытом режиме 19 сентября.

Две недели назад по обвинению в государственной измене был задержан житель Благовещенска. Мужчина намеревался отправиться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях в рядах украинских Вооруженных сил. Сотрудники ФСБ задержали его прямо в аэропорту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве арестовали петербуржца, подозреваемого в госизмене и терроризме.