В Москве арестовали петербуржца, подозреваемого в госизмене и терроризме

Известно, что ранее мужчина был дважды арестован по делам об административных правонарушениях.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Вячеслава Л., по делу о госизмене и участии в террористической организации, следует из картотеки на сайте инстанции. Иных подробностей дела не приводится.
По данным ТАСС, ссылающегося на источник в правоохранительных органах, мужчина является жителем Санкт-Петербурга. Ему 33 года и работал он в банковском секторе.
Ранее Вячеслава задерживали дважды по делам об административных правонарушениях. В первый раз за мелкое хулиганство. В постановлении Солнцевского суда Москвы отмечается, что мужчина выражался нецензурной бранью и размахивал руками в столичном аэропорту Внуково.
Во второй раз уже Троицкий суд арестовал его на 15 суток за неподчинение требованиям полицейского — отказался предъявлять правоохранителю свой паспорт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что основателя Group-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене.
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