Байден отчитал школьника за унылое выражение лица

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Американский лидер посетил образовательное учреждение в преддверии начала учебного года.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Джо Байден уже привычно оконфузился, на этот раз решив показать дурной пример подрастающему поколению. Во время посещения школы накануне нового учебного года президент США отчитал ученика за унылое выражение лица и поделился своим опытом, как тяжело приступать к делам после отдыха.

«Что случилось, малыш? Ты так на меня смотришь, как будто не хочешь здесь находиться. Это самое тяжелое — возвращаться после трех месяцев безделья», — сказал Байден.

Ранее американские журналисты подсчитали, что Байден суммарно провел в отпуске около 40% своего президентского срока. Однако, выходя на работу, он продолжает выступать с различными инициативами. К примеру, одобрил новый масштабный план борьбы с коронавирусом. Хотя при посещении школы сам активно кашлял в кулак, а после этого пожимал детям руки.

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