Под Ноябрьском задержали стрелявшего по судебным приставам мужчину

Житель Ноябрьска открыл огонь по приставам, которые пришли выселять его из ветхого дома. Он сделал несколько выстрелов из ружья и поджег собственный автомобиль. А после заперся в квартире. И пригрозил, что спалит все, если кто-то попытается войти.

Переговоры в результате растянулись на восемь часов. В итоге полицейские пошли на штурм и задержали дебошира. Перед этим он все-таки поджег дом, но пожар удалось быстро потушить.

Здание, которое так яростно защищал мужчина, уже давно признано аварийным, его должны снести. Все соседи переехали, остался только один этот жилец. И недавно суд вынес решение о принудительном переселении.