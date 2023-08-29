Боня назвала Мамаеву «наркоманкой» после критики за «пластику» лица

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Рита Миронова
Рита Миронова 64 0

Боня отреагировала на критику Мамаевой, назвав ее наркоманкой

Боня назвала Мамаеву «наркоманкой» после критики за «пластику» лица

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Неужели высказывания блогерши так задели звезду «Дома-2»?

Виктория Боня не постеснялась высказаться о Алане Мамаевой, недавно высмеявшей ее внешность в соцсетях. Бывшая жена футболиста не оценила лицо Бони перед операцией без макияжа и обвинила ее во лжи.

«А кто такая Алана Мамаева? Я таких не знаю. Меня мнение наркоманок не интересует», — заявила знаменитость в беседе с StarHit.

Кроме того, Мамаева убеждена, что Боня не платила четверть миллиона долларов за пластику, так как, если бы она реально внесла такую сумму, то блог клиники не стал бы выкладывать фотографии звезды до/после. Операцию она назвала «бартерной».

Но и это звезда «Дома-2» прояснила: в американских клиниках нет бартерной системы. Во время заключения договора вопрос с публикацией материалов в соцсетях заранее проговаривается.

Впрочем, чья-то критика Боню сейчас совсем не волнует. Она восстанавливается после операции и с нетерпением ждет, когда сможет показать результат публике.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена Мамаева перенесла тяжелую операцию после неправильно вставших имплантов.

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