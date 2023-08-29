Турция не ожидает украинских судов с зерном в ближайшее время

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Рита Миронова
Рита Миронова 28 0

Hürriyet: в Турции не ждут судов с сельхозпродукцией с Украины

Турция не ожидает украинских судов с зерном в ближайшее время

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Ранее два корабля из Одессы прошли через открытый Киевом зерновой коридор.

Правительноство Турции ответило на вопрос о возможном заходе украинских судов в турецкие проливы. Как сообщили в Минтрансе государства, в ближайшее время судов с сельхозпродукцией с Украины не ожидается. Об этом пишет газета Hürriyet.

«Анкара не предвидит в ближайшее время заход судов в турецкие проливы с сельхозпродукцией с Украины», — заявили в ведомстве.

17 августа Турция заявила о готовности гарантировать проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, идущих из портов Украины. За день до этого из Одессы с 30 тысячами тонн груза, включая продовольствие, вышло судно-контейнеровоз Joseph Schulte. Через десять дней второе судно из Одессы прошло через открытый Киевом зерновой коридор.

Власти Турции пояснили, что пропускают судно только в том случае, если «оно достигло пролива».

Россия вышла из «зерновой сделки» 17 июля. В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы вернуться к ее обсуждению, как только страны Запада выполнят часть соглашения по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Турция и ООН работают над возможностью переговоров с Россией по зерновой сделке.

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