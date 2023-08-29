Украинские националисты за три часа выпустили более 50 снарядов по Донецку
Звуки снарядов разбудили местных жителей около 6:00 утра.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Российские военные предотвратили обстрел территорий под Донецком, организованный украинскими националистами. С соответствующим сообщением вышли в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов 29 августа.
По информации ведомства, только за три часа украинские представители выпустили 53 снаряда по Донецку, используя снаряды натовского, 155-миллиметрового калибра. Под ударом оказались Киевский, Куйбышевский, Петровский, и Кировский районы города.
Первые звуки взрывов раздались около 6 утра, последние — около 9, уточнили в ведомстве.
Примечательно, что случившееся повторяется на этой территории уже второй раз. 28 августа украинские радикалы обстреляли город. Погибшим официально признали одного человека, еще шесть человек обратились за помощью к врачам.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинские боевики стали сильнее обстреливать Донбасс запрещенными кассетными боеприпасами.
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