«Был ошарашен»: гитарист группы «Звери» впервые раскрыл детали поездки в Донбасс

Музыкантам потребовалось время, чтобы все взвесить.

Почти неделю назад группа «Звери» поставила общественность на уши, отправившись с гуманитарной поездкой в Донбасс. Там, в частности, гитарист Герман Осипов и солист Роман Билык устроили импровизированный концерт перед батальоном бойцов.

На днях Осипов впервые раскрыл детали того путешествия. Музыкант сообщил изданию KP.RU, что принятое решение не только вдохнуло жизнь в него самого, но и перевернуло сознание Билыка.

Они привезли солдатам гуманитарную помощь, а затем решили поднять им боевой дух полюбившимися всем песнями.

«Мы выступали для бойцов из ОБТФ „Каскад“. Самое лучшее, что мы умеем, — это петь песни и играть на музыкальных инструментах, с этим и приехали. Нас приняли очень тепло, по-братски. Бойцы были очень рады. Это самое главное. В прямом смысле слова делились с нами своими мыслями и надеждами. Такая откровенность очень трогает», — поделился он.

Явно был под впечатлением от теплого приема и Билык, но виду он не подал. Впрочем, от глаз коллеги спрятать эмоции звезда все же не сумел.

«Рома, конечно… был ошарашен. Работа артиллерии не может не ошарашить мирного человека. Это не помешало ему выступать перед бойцами. Уже после концерта посетили город юности Ромы — Мариуполь. Он не был там около 30 лет, было очень эмоционально через столько лет оказаться в городе», — подытожил гитарист.

Ранее 5-tv.ru писал о впечатлениях SHAMAN от выступления в зоне СВО.