«Печальная участь»: почему в Эстонии сорвался концерта Галкина*

Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 8 0

Соседов: концерт Галкина* в Таллине сорвался из-за отмены русского языка

«Печальная участь»: почему в Эстонии сорвался концерта Галкина*

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Выступление беглого комика отменили почти за три недели и предложили зрителям сдать билеты.

В столице Эстонии отменили концерт пародиста Максима Галкина*, который был запланирован на 15 сентября. Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил изданию «Абзац», что ничего удивительного в этом нет.

По мнению эксперта, пародии беглого комика в Прибалтике просто никому не нужны — в том числе из-за разгулявшейся там «культуры отмены». В частности, местные власти пытаются «отменить русский язык, и русскоязычной аудитории сейчас в Таллине, что называется, с гулькин нос».

Более того, как считает Соседов, сбежавших за рубеж артистов ждет незавидная участь, ведь в итоге они не нужны ни там, ни в России. Дело в том, что народ просто не сможет простить предателей.

«Они сами себя растворили в пространстве. Печальная участь. Их не жаль, потому что они плюют на свою страну и прожирают там деньги, которые заработали здесь. Мы все это им дали. И спонсоры у них были здесь. Они сочли публику холопами и рабами», — отмечает критик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галкин не смог оспорить статус иностранного агента.

* — признан иностранным агентом в РФ.

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