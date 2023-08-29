В Москве без вести пропала фигуристка Алина Горбачева

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 1 737 0

Спортсменка вышла с тренировки, но домой не вернулась.

В Москве без вести пропала фигуристка Алина Горбачева

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Тревожные известия пришли для поклонников профессионального фигурного катания. Поздним вечером 28 августа в Москве пропала 15-летняя фигуристка Алина Горбачева.

Шокированная случившимся мать спортсменки рассказала журналистам: последний раз ее дочь видели в парке. Домой тем вечером девушка не пришла. По предварительной информации, 16-летняя Алина покинула тренировку после ссоры с тренером, а назад уже не пошла.

«Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», — сообщила она.

Позже источник 5-tv.ru проинформировал, что последний раз девочка попала на камеры видеонаблюдения в парке на набережной неподалеку от ледовой арены. С собой у Горбачевой были только личные вещи, спортивный рюкзак с формой и мобильный телефон. Ранее в похожие ситуации школьница не попадала, уверяют родители.

Ранее 5-tv.ru писал о пропаже основателя «Алисы». 

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