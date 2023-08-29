Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 31 0

По предварительным данным, никто из находящихся на борту, не выжил.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; Telegram / Челябинск Сегодня; 5-tv.ru

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В Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека. Их личности и подробности инцидента уточняются.

Как сообщают очевидцы, вертолет упал недалеко от поселка Прудный. На месте работает МЧС.

27 июля вертолет Ми-8 потерпел крушение на Алтае. Воздушное судно упало в районе населенного пункта Тюнгур.

По предварительным данным, вертолет зацепился за линию электропередачи, заходя на посадку, после чего вспыхнул и упал на землю. В результате происшествия тогда погибли шесть человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Брянской области разбился Су-34. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ техники.

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