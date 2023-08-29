На Украине открыли крупное месторождение газа

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 27 0

На Украине нашли месторождение газа на миллиард кубических метров

На Украине открыли крупное месторождение газа

Фото: www.globallookpress.com / x99

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Соответствующее сообщение опубликовала нефтегазовая компания страны.

На Украине нашли новое месторождение газа. Об открытии сообщила на своем сайте компания «Нафтогаз Украина».

Согласно сообщению, опубликованному сегодня, 29 августа, новое месторождение является довольно крупным и может включать в себя запасы газа до одного миллиарда кубических метров.

Также в компании заявили, что и дальше продолжат проводить геологическую разведку в этом месте, планируя пробурить еще несколько скважин рядом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина в ужасе от надвигающейся катастрофы: аварийное отключение одной из атомных электростанций (АЭС) в течение отопительного сезона может обернуться катастрофой для Киева.

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