Что произошло с народной артисткой РСФСР?

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина не попадала в больницу, вопреки сообщениям СМИ. Об этом 5-tv.ru заявила дочь звезды Мария Голубкина.

Она подчеркнула, что домыслы, касающиеся состояния ее родительницы, — это не что иное, как бред.

«Бред какой-то!» — удивилась она.

В начале августа появлялась аналогичная информация - и тогда она была частично правдива. Тогда Лариса Голубкина посещала больницу, но лишь для планового обследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 86-летний Николай Дроздов подтвердил свою госпитализацию. Он подробно рассказал о назначенных процедурах и своем состоянии.