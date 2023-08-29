Дочь Ларисы Голубкиной ответила слухи о госпитализации мамы: все — правда?

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 1 595 0

Мария Голубкина назвала бредом слухи о госпитализации матери

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Что произошло с народной артисткой РСФСР?

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина не попадала в больницу, вопреки сообщениям СМИ. Об этом 5-tv.ru заявила дочь звезды Мария Голубкина. 

Она подчеркнула, что домыслы, касающиеся состояния ее родительницы, — это не что иное, как бред.

«Бред какой-то!» — удивилась она.

В начале августа появлялась аналогичная информация - и тогда она была частично правдива. Тогда Лариса Голубкина посещала больницу, но лишь для планового обследования. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 86-летний Николай Дроздов подтвердил свою госпитализацию. Он подробно рассказал о назначенных процедурах и своем состоянии.

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