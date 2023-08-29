Пропавшую в Москве фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 705 0

Спортсменка будет доставлена в подразделение столичного Следственного комитета для установления обстоятельств исчезновения.

Пропавшую в Москве фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Пропавшую 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре одного из торговых центров Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в ведомстве.

Также известно, что в ближайшее время молодая спортсменка будет доставлена в подразделение столичного Следственного комитета для установления обстоятельств ее отсутствия.

О пропаже Алины сообщила в полицию ее мама. Известно, что девочка живет отдельно от родителей. Последний раз ее видели накануне вечером. По предварительной информации, она покинула тренировку из-за ссоры с тренером Софьей Федченко.

Ранее 5-tv.ru писал, что пропавшая фигуристка Горбачева с девяти лет жила дома у тренера.

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