Грудь матери и энергия отца: чем привлекательны партнеры постарше

Эксперт объяснила мотивацию людей, предпочитающих зрелых партнеров.

Кто-то выбирает в качестве партнера своего ровесника, а другим хочется видеть рядом человека значительно старше или младше. Издание «Страсти» спросило у психолога Татьяны Васильковой, почему так происходит.

По мнению специалиста, те, кто ищет вторую половинку среди людей старшего возраста, мечтает о заботе и поддержке. При этом Василькова отмечает, что чаще всего сами они давать любовь не готовы — только брать.

Однако неосознанно они попадают в зависимость. Можно сказать, что мужчины в более зрелых дамах ищут «грудь матери», а женщины — маскулинную энергию отца.

А еще зрелость для большинства ассоциируется с жизненным опытом, напоминает эксперт. Что касается людей, которые ищут себе вторую половинку помладше, они, как утверждает психолог, сами занимают более сильную позицию дающего.

Это может быть связано с отсутствием детей и уже проснувшимся родительским инстинктом. В любом случае, немаловажными факторами при выборе спутника жизни, так или иначе, являются сексуальное влечение, уровень образования и общие интересы, резюмирует Василькова.

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