Самая крупная в регионе: в Якутии дан старт строительству Новоленской ТЭС

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 75 0

В Якутии состоялась церемония начала строительства Неволенской ТЭС

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Предприятия Группы «Интер РАО» приступили к работе.

В Ленском районе Якутии состоялась торжественная церемония начала строительства Новоленской теплоэлектростанции. В онлайн формате к мероприятию подключился и гендиректор ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук, чья компания и развернет работы.

В режиме видеосвязи на мероприятии побывали также глава республики Айсен Николаев, глава района Жумарт Абильманов и глава самого города Ленска Анатолий Макушев. Для Якутии и всей России событие стало действительно масштабным — ТЭС станет одной из самых крупных в регионе.

В «Интер РАО» рассказали, что станция не только будет обеспечивать энергией Восточный полигон, который в перспективе должен стать главным элементом евразийской транспортной системы, но и позволит стать ближе к освоению минерально-сырьевой базы Якутии. Топливом для Новоленской ТЭС станет природный газ, уточнил подрядчик.

Мощность ТЭС уже установлена — она составит 550 МВт. Согласно проекту, станция будет насчитывать три энергоблока, каждый мощностью 185 МВт. Правительство РФ, дало распоряжение начать поставку мощностей с 1 июля 2028 года.

Строительство станции позволит создать 1,5 тысячи рабочих мест, а после сдачи объекта, потребуется порядка 500 сотрудников для ее эксплуатации. Оборудование для создания ТЭС будет использоваться отечественное, отметили в «Интер РАО». Турбина будет поставлена заводом с Урала, а генераторы — из Северной столицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Росатом» построит АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке.

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